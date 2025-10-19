Si legge in: 1 minuto
lo scontro
Tragedia ad Asiago, morti tre 20enni in un incidente
Un quarto giovane ha riportato ferite gravi
Pubblicato il: 19/10/2025 – 9:18
VICENZA Drammatico incidente nella notte ad Asiago (nel Vicentino): morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. L’auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell’ordine.
