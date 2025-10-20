Internet down: problemi in tutto il mondo per Canva, Roblox e Perplexity

In aggiornamento

Una grave interruzione di Internet ha colpito decine di siti web, giochi online e app molto popolari, tra cui Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat. L’interruzione potrebbe essere dovuta a un problema tecnico di Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing on-demand del gigante dell’e-commerce che supporta numerose operazioni online. AWS ha segnalato un “problema operativo” presso il suo data center nel Nord Virginia, noto come ‘us-east-1’. “Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1. Questo problema potrebbe anche influire sulla creazione di casi tramite AWS Support Center o l’API di supporto”, ha fatto sapere Aws, “stiamo lavorando attivamente per mitigare il problema e comprenderne la causa principale”. Lo riporta il Guardian.