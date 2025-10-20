Le mani della ‘ndrangheta sulle escursioni alle Isole Eolie, maxi confisca da 1,6 milioni di euro – VIDEO

costa pulita

VIBO VALENTIA La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una maxi confisca per un valore di oltre 1,6 milioni di euro nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo alla cosca Accorinti di Briatico. Le fiamme gialle hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro e parzialmente modificato dalla Corte d’Appello, in cui è stata disposta la confisca definitiva di un appezzamento di terreno con un fabbricato e le quote di partecipazione a una compagnia di navigazione di Briatico, compresa la quota di patrimonio aziendale. La misura segue la condanna nel processo Costa Pulita a 4 anni e 6 mesi di carcere per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità di agevolare gli Accorinti di Briatico, in relazione alle restanti quote di partecipazione nella compagnia di navigazione.

Gli interessi nel business delle minicrociere

Dalle indagini della Dda di Catanzaro erano emerse le infiltrazioni del clan Accorinti, sostenuto dai Mancuso di Limbadi, nel settore del business delle mini-crociere alle Isole Eolie attraverso la stessa compagnia di navigazione. Attualmente, inoltre, l’uomo è imputato nel processo “Carthago Maestrale-Olimpo-Imperium” celebrato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia per associazione mafiosa in quanto ritenuto organico agli Accorinti. Con il predetto provvedimento si conclude il procedimento di prevenzione patrimoniale nel corso del quale sono stati svolti complessi accertamenti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – GICO – Sezione Misure di Prevenzione Catanzaro, che aveva documentato una significativa sproporzione tra il loro valore ed i redditi dichiarati dall’interessato, che è stato inquadrato, per il periodo 2007-2011, nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità qualificata”.

