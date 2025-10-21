Blitz dei Carabinieri a Paola e Fuscaldo: un arresto, due denunce e locale chiuso

i controlli

PAOLA Prosegue l’azione di contrasto alla criminalità da parte della Compagnia dei Carabinieri di Paola, impegnata in una serie di controlli straordinari sul territorio. Gli ultimi interventi hanno portato a un arresto, due denunce e alla sospensione temporanea della licenza per un’attività di ristorazione.

Nel dettaglio, a Fuscaldo, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un 25enne pregiudicato sorpreso con 12 grammi di marijuana, 2 grammi di semi di canapa indiana e materiale per il confezionamento, elementi indicativi di un’attività di spaccio. L’intervento è scattato nel corso di una perquisizione domiciliare, nel corso della quale è emerso anche altro materiale riconducibile a reati contro il patrimonio.

In particolare, sono state rinvenute carcasse di motocicli con telaio abraso, targhe di ciclomotori e quattro pneumatici, risultati oggetto di furto avvenuto a Fuscaldo il 25 gennaio scorso. Per questi fatti, l’uomo è stato denunciato per ricettazione in concorso con una donna incensurata di 21 anni, anche lei trovata all’interno dell’abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari del materiale sequestrato. Dopo la convalida dell’arresto, il 25enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre nell’ambito dei controlli sul territorio, a Paola è stata sospesa per 15 giorni la licenza di un’attività di ristorazione, abitualmente frequentata – secondo quanto documentato dai Carabinieri – da soggetti pregiudicati. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Cosenza in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), a seguito di una costante attività di monitoraggio avviata ad aprile.

L’azione dei Carabinieri, evidenzia la Compagnia di Paola, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alle dinamiche di spaccio, ricettazione e sicurezza pubblica nei luoghi di aggregazione.