Ultimo aggiornamento alle 16:01
il provvedimento

Catanzaro-Palermo, divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia del capoluogo siciliano

La decisione del prefetto Castrese De Rosa in vista della partita di calcio in programma sabato 25 ottobre

Pubblicato il: 21/10/2025 – 16:01
CATANZARO Il prefetto di Catanzaro, in occasione della partita tra i calabresi e il Palermo del 25 ottobre, ha adottato un’ordinanza di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia del capoluogo siciliano. Il provvedimento, in seguito alle risultanze del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato profili di rischio in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie. “Non potevamo fare altrimenti – ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa – dopo gli episodi di violenza tra le opposte tifoserie avvenute in passato, anche durante lo scorso campionato. L’auspicio è che queste misure possano servire ad evitare per il futuro l’adozione di analoghi provvedimenti”.

