Ultimo aggiornamento alle 23:09
la guerra

Sfuma l’incontro tra Putin e Trump a Budapest

Nessun piano nell’immediato futuro

Pubblicato il: 21/10/2025 – 22:08
Non ci sono piani per un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin “nell’immediato futuro”. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca al notiziario The Hill. Il funzionario ha chiarito che il segretario di stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov hanno avuto una “telefonata produttiva” oggi, “pertanto, un ulteriore incontro di persona tra il segretario e il ministro degli Esteri non è necessario e non ci sono piani per un incontro tra il Presidente Trump e il Presidente Putin nell’immediato futuro. La telefonata tra Rubio e Lavrov avrebbe dovuto gettare le basi per un potenziale vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria.

Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
