Sfuma l’incontro tra Putin e Trump a Budapest

Non ci sono piani per un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin “nell’immediato futuro”. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca al notiziario The Hill. Il funzionario ha chiarito che il segretario di stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov hanno avuto una “telefonata produttiva” oggi, “pertanto, un ulteriore incontro di persona tra il segretario e il ministro degli Esteri non è necessario e non ci sono piani per un incontro tra il Presidente Trump e il Presidente Putin nell’immediato futuro. La telefonata tra Rubio e Lavrov avrebbe dovuto gettare le basi per un potenziale vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria.