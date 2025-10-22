Lamezia Terme, archiviato il procedimento sull’incendio dell’auto di un avvocato

la sentenza

LAMEZIA TERME Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, Francesco De Nino, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dei 6 indagati riguardante l’incendio dell’autovettura di un avvocato, avvenuto nel mese di novembre 2022. Il fascicolo era stato aperto a seguito del grave episodio che, all’epoca, aveva destato forte allarme e preoccupazione nell’opinione pubblica locale. Nel corso delle indagini erano state iscritte sei persone nel registro degli indagati, nei cui confronti erano stati ipotizzati, a vario titolo, ruoli di partecipazione diretta o indiretta nei fatti. Il procedimento si è sviluppato nel tempo attraverso due richieste di archiviazione da parte della parte del Pubblico Ministero e due opposizioni presentate dalla parte offesa, che aveva sollecitato ulteriori approfondimenti investigativi.

A seguito della prima opposizione, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nuove indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la diffusione di alcune immagini legate all’episodio e a chiarire la posizione di alcune persone coinvolte. Le ulteriori verifiche, tra cui perquisizioni e audizioni di testimoni, si sono concluse senza modificare l’impianto complessivo dell’indagine. Con l’ordinanza di archiviazione del 30 settembre 2025, il giudice ha ritenuto terminata la fase istruttoria e ha disposto la chiusura definitiva del procedimento per i sei indagati, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.(redazione@corrierecal.it)

