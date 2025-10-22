Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la riqualificazione

Stadio “San Vito-Marulla”, venerdì la presentazione del progetto di restyling da 7,2 milioni

A Palazzo dei Bruzi saranno svelati i dettagli del nuovo impianto. Curve più vicine al campo e spazi esterni riqualificati

Pubblicato il: 22/10/2025 – 14:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Stadio “San Vito-Marulla”, venerdì la presentazione del progetto di restyling da 7,2 milioni

COSENZA Nuovo volto in vista per lo stadio comunale “San Vito-Marulla”, pronto a subire una trasformazione strutturale e funzionale. Grazie a un finanziamento da 7,2 milioni di euro, stanziato dal Cipess attraverso il Fondo sociale comunitario 2021-2027, e canalizzato dalla Regione Calabria, prende forma un progetto si spera ambizioso di rigenerazione urbana e sportiva. La presentazione ufficiale dell’intervento è in programma venerdì alle 11 a Palazzo dei Bruzi. A illustrarlo ci saranno il sindaco Franz Caruso, l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, e i progettisti dello studio Gau Arena Architectural Design, coordinati dall’architetto Riccardo Cefarelli, nome di riferimento nel panorama della progettazione di impianti sportivi in Italia.
Nel nuovo piano dovrebbe essere mantenuto uno degli elementi chiave del vecchio progetto: l’avvicinamento delle curve Nord e Sud a soli 7,50 metri dal rettangolo di gioco. Una soluzione in linea con gli standard internazionali più recenti, che prediligono impianti compatti, senza ostacoli visivi e più accessibili. L’intervento interesserà anche gli spazi esterni allo stadio. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cosenza calcio
restyling san vito marulla
sport
stadio cosenza calcio
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x