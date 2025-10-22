Stadio “San Vito-Marulla”, venerdì la presentazione del progetto di restyling da 7,2 milioni

la riqualificazione

COSENZA Nuovo volto in vista per lo stadio comunale “San Vito-Marulla”, pronto a subire una trasformazione strutturale e funzionale. Grazie a un finanziamento da 7,2 milioni di euro, stanziato dal Cipess attraverso il Fondo sociale comunitario 2021-2027, e canalizzato dalla Regione Calabria, prende forma un progetto si spera ambizioso di rigenerazione urbana e sportiva. La presentazione ufficiale dell’intervento è in programma venerdì alle 11 a Palazzo dei Bruzi. A illustrarlo ci saranno il sindaco Franz Caruso, l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli, e i progettisti dello studio Gau Arena Architectural Design, coordinati dall’architetto Riccardo Cefarelli, nome di riferimento nel panorama della progettazione di impianti sportivi in Italia.

Nel nuovo piano dovrebbe essere mantenuto uno degli elementi chiave del vecchio progetto: l’avvicinamento delle curve Nord e Sud a soli 7,50 metri dal rettangolo di gioco. Una soluzione in linea con gli standard internazionali più recenti, che prediligono impianti compatti, senza ostacoli visivi e più accessibili. L’intervento interesserà anche gli spazi esterni allo stadio. (redazione@corrierecal.it)

