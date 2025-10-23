Arrestato 43enne per una serie di furti in abitazioni dell’Alto Ionio Cosentino

il provvedimento

VILLAPIANA I Carabinieri della Stazione di Villapiana hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale Procura, nei confronti di S.T., 43enne di Cassano all’Ionio.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di rilevare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione ai reati di furti in abitazione che sono stati perpetrati nei comuni di Montegiordano, Roseto Capo Spulico e Villapiana in un periodo di tempo compreso fra i mesi di gennaio e marzo 2025.

Durante l’esecuzione della misura, all’interno dell’abitazione del soggetto, è stato possibile rinvenire del materiale presumibilmente provento dei summenzionati reati.

L’attività intrapresa dai militari operanti ha consentito, dunque, di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta del soggetto in relazione al reato contestatogli, per il quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

