Catanzaro: fiducia, progetto e cambio di marcia con idee nuove. Aquilani con il Palermo non può sbagliare

cercasi svolta

CATANZARO Dopo giorni di voci e tensioni legate ai risultati altalenanti, il Catanzaro riparte con due certezze: la fiducia al tecnico Alberto Aquilani e un importante passo verso il futuro con la presentazione del progetto del nuovo stadio “Ceravolo”, per un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro.

A ribadire la linea della società è stato il direttore sportivo Ciro Polito, che in conferenza stampa ha spento le polemiche e garantito continuità: «Aquilani non si tocca. Il gruppo è con lui e il nostro percorso va avanti». A costo però che ora il tecnico trovi la chiave tattica giusta per cambiare marcia. Parole chiare, che mirano a riportare serenità nell’ambiente giallorosso in vista di una settimana cruciale. Ma è ovvio che un nuovo ko casalingo potrebbe cambiare drasticamente ciò che è stato detto fin qui.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione in vista della sfida casalinga di sabato 25 ottobre contro il Palermo di Pippo Inzaghi, una gara che si preannuncia molto impegnativa. I rosanero rappresentano uno degli avversari più temibili del campionato, ma il Catanzaro sa di non poter più concedere passi falsi, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Intanto, il club ha comunicato l’apertura della prevendita del settore ospiti per la gara Mantova–Catanzaro, in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Danilo Martelli–Pata Stadium”. I biglietti, disponibili sul portale TicketOne a partire da martedì 21 ottobre fino a martedì 28 ottobre alle ore 19, hanno un costo di 22 euro più diritti di prevendita.

Settimana quindi densa di appuntamenti e significati per il club giallorosso: tra il progetto per il nuovo impianto, la fiducia rinnovata al tecnico e l’attesa per una doppia sfida ad alto coefficiente di difficoltà, Catanzaro guarda avanti con la voglia di rilanciarsi e di ritrovare entusiasmo. (redazione@corrierecal.it)

