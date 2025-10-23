Skip to main content

Lite tra rom finisce a colpi di pistola a Lamezia Terme

Due uomini sono rimasti feriti e portati al Pronto soccorso

Pubblicato il: 23/10/2025 – 12:51
LAMEZIA TERME Una lite tra due cittadini rom si è conclusa con una sparatoria e i due uomini sono rimasti feriti. È accaduto a Lamezia Terme in via Cilea. Entrambi sono stati soccorsi e portati al Pronto soccorso. Uno, secondo quanto si è appreso, sarebbe in gravi condizioni per una ferita all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Da accertare se i due sono stati raggiunti dai proiettili da una terza persona. Al Pronto soccorso anche agenti della polizia in supporto ai carabinieri. 

