Bergamini, il nuovo legale di Isabella Internò: «Processo anomalo, non è sicuro neanche sia omicidio» – VIDEO

CATANZARO Un’udienza «vivace, di approfondimento», come l’ha definita uscendo dalla Corte d’assise di Catanzaro il nuovo avvocato di Isabella Internò Cataldo Intrieri. Il legale, seguito a pochi passi dall’ex fidanzata di Denis Bergamini condannata in primo anno a 16 anni di carcere, si dice «fiducioso» per il nuovo processo d’appello sull’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza. «Noi – spiega all’uscita – aspettiamo di chiarire due cose che ci sembrano importanti e che non abbiamo ancora capito. In primis, perché sia stato riaperto il processo contro Isabella internò dopo l’archiviazione disposta dal precedente procuratore di Castrovillari dieci anni fa e dal gip Grimaldo che era stata assolutamente esauriente». Il secondo aspetto, continua l’avvocato Intrieri, è «stato oggetto del nostro intervento oggi, ovvero la procedura scientifica per la quale è stata condannata Isabella Internò». Il legale fa riferimento «all’uso della glicoforina in un processo che si è svolto nello stesso periodo a Milano con gli stessi esperti e la stessa metodica. In quel caso è stato considerato completamente inaffidabile, mentre qui in Calabria viene considerato come il Corano. Noi riteniamo che quel tipo di procedura scientifica non dia assolutamente garanzia e ripetiamo che questo processo è particolare e anomalo perché, a differenza di altri casi eclatanti, non è sicuro neanche che ci troviamo di fronte a un omicidio. Questo resta ancora un punto interrogativo, il resto lo diremo nelle prossime udienze». (redazione@corrierecal.it)

