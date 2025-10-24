Bergamini, il nuovo legale di Isabella Internò: «Processo anomalo, non è sicuro neanche sia omicidio» – VIDEO
L’avvocato Cataldo Intrieri: «Siamo fiduciosi, aspettiamo di chiarire due cose che ci sembrano importanti»
CATANZARO Un’udienza «vivace, di approfondimento», come l’ha definita uscendo dalla Corte d’assise di Catanzaro il nuovo avvocato di Isabella Internò Cataldo Intrieri. Il legale, seguito a pochi passi dall’ex fidanzata di Denis Bergamini condannata in primo anno a 16 anni di carcere, si dice «fiducioso» per il nuovo processo d’appello sull’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza. «Noi – spiega all’uscita – aspettiamo di chiarire due cose che ci sembrano importanti e che non abbiamo ancora capito. In primis, perché sia stato riaperto il processo contro Isabella internò dopo l’archiviazione disposta dal precedente procuratore di Castrovillari dieci anni fa e dal gip Grimaldo che era stata assolutamente esauriente». Il secondo aspetto, continua l’avvocato Intrieri, è «stato oggetto del nostro intervento oggi, ovvero la procedura scientifica per la quale è stata condannata Isabella Internò». Il legale fa riferimento «all’uso della glicoforina in un processo che si è svolto nello stesso periodo a Milano con gli stessi esperti e la stessa metodica. In quel caso è stato considerato completamente inaffidabile, mentre qui in Calabria viene considerato come il Corano. Noi riteniamo che quel tipo di procedura scientifica non dia assolutamente garanzia e ripetiamo che questo processo è particolare e anomalo perché, a differenza di altri casi eclatanti, non è sicuro neanche che ci troviamo di fronte a un omicidio. Questo resta ancora un punto interrogativo, il resto lo diremo nelle prossime udienze». (redazione@corrierecal.it)
