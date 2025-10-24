Omicidio Bergamini, Gigi Simoni e Alberto Urban: «Siamo sempre al fianco della famiglia»

il processo

CATANZARO Ci sono anche gli ex compagni di squadra all’udienza d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini. Alla Corte d’Assise di Catanzaro è ripreso il processo che vede imputata l’ex fidanzata Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni di carcere per omicidio volontario in concorso con ignoti. Per Selvaggia Lucarelli, presente all’udienza odierna, Internò è innocente, come ha detto al Corriere della Calabria e come presenterà in un podcast con un’intervista all’unica imputata. A presenziare anche Gigi Simoni, portiere rossoblù negli anni in cui giocava anche Bergamini: «Mi sento dal profondo del cuore di dover essere presente a fianco della famiglia Bergamini. Abbiamo finito il “primo tempo” del processo, oggi c’è il secondo. Stiamo a vedere e poi eventualmente faremo delle valutazioni. Donato Bergamini meritava giustizia e l’impegno di tutti quelli che gli hanno voluto bene. Abbiamo ottenuto un risultato che per il momento è ancora parziale, però è innegabile che ci ha dato la forza di andare avanti in questa battaglia. Non è ancora finita e sarà abbastanza tosta». All’udienza anche l’ex numero 10 del Cosenza Alberto Urban: «Le aspettative sono positive, ma sentendo l’avvocato c’è da aspettare qualche mese, ma l’attesa credo sia abbastanza breve. Siamo sempre stati vicini a Denis e la forza per farlo da 35 anni insieme a questo gruppo forse è proprio merito di Denis. Grazie a lui il gruppo storico è molto vicino e unito». (redazione@corrierecal.it)

