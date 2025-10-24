Omicidio Bergamini, Gigi Simoni e Alberto Urban: «Siamo sempre al fianco della famiglia»
Gli ex compagni di squadra presenti all’udienza d’appello. «Abbiamo finito il primo tempo, adesso inizia il secondo»
CATANZARO Ci sono anche gli ex compagni di squadra all’udienza d’appello per l’omicidio di Denis Bergamini. Alla Corte d’Assise di Catanzaro è ripreso il processo che vede imputata l’ex fidanzata Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni di carcere per omicidio volontario in concorso con ignoti. Per Selvaggia Lucarelli, presente all’udienza odierna, Internò è innocente, come ha detto al Corriere della Calabria e come presenterà in un podcast con un’intervista all’unica imputata. A presenziare anche Gigi Simoni, portiere rossoblù negli anni in cui giocava anche Bergamini: «Mi sento dal profondo del cuore di dover essere presente a fianco della famiglia Bergamini. Abbiamo finito il “primo tempo” del processo, oggi c’è il secondo. Stiamo a vedere e poi eventualmente faremo delle valutazioni. Donato Bergamini meritava giustizia e l’impegno di tutti quelli che gli hanno voluto bene. Abbiamo ottenuto un risultato che per il momento è ancora parziale, però è innegabile che ci ha dato la forza di andare avanti in questa battaglia. Non è ancora finita e sarà abbastanza tosta». All’udienza anche l’ex numero 10 del Cosenza Alberto Urban: «Le aspettative sono positive, ma sentendo l’avvocato c’è da aspettare qualche mese, ma l’attesa credo sia abbastanza breve. Siamo sempre stati vicini a Denis e la forza per farlo da 35 anni insieme a questo gruppo forse è proprio merito di Denis. Grazie a lui il gruppo storico è molto vicino e unito». (redazione@corrierecal.it)
