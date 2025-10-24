Farmaci innovativi contro diabete e obesità, dalla Calabria parte il «messaggio di speranza» della Simdo

il congresso nazionale a vibo

VIBO VALENTIA «L’Italia e la Calabria sono zone in cui queste malattie sono endemiche, ma oggi abbiamo gli strumenti per poterle vincere». È iniziato ieri a Vibo Valentia il XXIV Congresso nazionale della Simdo, la Società italiana metabolismo, diabete e obesità. All’Hotel 501 tre giorni di confronto tra medici, professionisti, ricercatori ed esperti provenienti da tutta Italia. Ad aprire la convention il presidente del Congresso e tesoriere Simdo Giuseppe Crispino, alla presenza del sindaco della città Enzo Romeo, del parroco don Giuseppe Fiorillo e del presidente dell’ordine dei medici Vincenzo Natale. Crispino a margine ha rilasciato una fotografia della situazione in Italia: «C’è una forte prevalenza e incidenza della malattia diabetica, di quelle metaboliche e dell’obesità». Come dimostrano i dati, che vedono quest’ultima in crescita rendendo l’Italia il quarto paese europeo per obesità, con maggiore concentrazione nelle regioni meridionali. Ma anche il primo paese a livello mondiale che riconosce l’obesità come malattia cronica, un passo in avanti che consente di programmare prevenzione, terapie e investire nell’innovazione e nella ricerca.

Innovazione sanitaria e sviluppi

All’innovazione e alla ricerca sono dedicati diversi panel nel corso del Congresso. Non solo in ambito terapeutico, con nuovi farmaci e medicine in grado di affrontare meglio le malattie, ma anche nella ricerca e nella sensibilizzazione al tema. A disposizione dei partecipanti alla convention della Simdo anche una Sala Panel dotata di visori di ultima generazione per approfondire in maniera innovativa i documenti. Dalla Calabria Simdo, spiega ancora il dottor Crispino, vuole confrontarsi e sensibilizzare su diabete, metabolismo e obesità, ma anche lanciare «messaggio di speranza». «Abbiamo finalmente farmaci innovativi che riescono a modificare la storia naturale del diabete, dell’obesità e di alcune dislipidemie come l’ipercolesterolemia. Oggi ci sono gli strumenti per poter vincerli». (ma.ru.)

Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato