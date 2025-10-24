Parroco accoltellato in chiesa

il fatto

CALTANISETTA Individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, un giovane di 26 anni del luogo, pregiudicato, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela, raggiunto da una coltellata. Determinante è stato il contributo delle immagini acquisite ed estrapolate dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti in area, che hanno consentito di contestualizzare la presenza del giovane all’interno della chiesa, dove proprio nell’ufficio del parroco si sarebbe consumata l’aggressione nel corso della quale è stato sferrato il fendente che colpiva il religioso al ventre. Nonostante la ferita riportata, il parroco è riuscito a scappare da una porta secondaria e mettersi in salvo, venendo poi soccorso dal personale sanitario e trasportato presso l’ospedale di Gela, dove è stato medicato e giudicato non in pericolo. Il giovane è stato rintracciarlo presso la propria abitazione: nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto, nascosto in un marsupio occultato sotto un mobile, un coltello da cucina ritenuto compatibile con quello utilizzato per l’aggressione, sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Gela. (Agi)

