Ultimo aggiornamento alle 17:49
Regione, lunedì la proclamazione del presidente Roberto Occhiuto

Pubblicato il: 24/10/2025 – 16:27
CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto dovrebbe essere proclamato lunedì in Corte d’Appello di Catanzaro, alle ore 15. È quanto riferiscono fonti qualificate della Regione. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche politico, perché dalla proclamazione decorrono a termini di Statuto i dieci giorni di tempo per il governatore per nominare la Giunta, in questo caso la prima giunta del secondo mandato di Occhiuto. Sempre lunedì, secondo le stesse fonti saranno proclamati a Reggio Calabria i consiglieri regionali eletti nella “circoscrizione Sud”. (a. c.)

