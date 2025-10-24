Regione, lunedì la proclamazione del presidente Roberto Occhiuto
Si tratta di un passaggio fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche politico
CATANZARO Il presidente della Regione Roberto Occhiuto dovrebbe essere proclamato lunedì in Corte d’Appello di Catanzaro, alle ore 15. È quanto riferiscono fonti qualificate della Regione. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo dal punto di vista tecnico ma anche politico, perché dalla proclamazione decorrono a termini di Statuto i dieci giorni di tempo per il governatore per nominare la Giunta, in questo caso la prima giunta del secondo mandato di Occhiuto. Sempre lunedì, secondo le stesse fonti saranno proclamati a Reggio Calabria i consiglieri regionali eletti nella “circoscrizione Sud”. (a. c.)
