24/10/2025
Si legge in: 1 minuto
Salvini “punta” le Comunali sullo Stretto: «Lega bene alle Regionali, ora per noi è fondamentale Reggio»

Il leader del Carroccio: «Pensare qualche anno fa che a Reggio e Lamezia avremmo preso certe percentuali era da Tso»

Pubblicato il: 24/10/2025 – 6:59
ROMA «Nelle Marche sono andate bene, in Val d’Aosta è andata bene anche se hanno vinto gli autonomisti e quindi probabilmente il centrodestra non sarà al governo, in Calabria è andata molto bene». Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a “Libero”. «Pensare qualche anno fa – aggiunge Salvini – che la Lega potesse prendere il 15% a Reggio Calabria o il 20% a Lamezia Terme era da Tso. Reggio Calabria poi per i progetti che abbiamo in testa è fondamentale e ha le elezioni comunali nella prossima primavera». Per quanto riguarda le elezioni comunali di Reggio Calabria nei giorni scorsi come si ricorderà si è registrata la novità della disponibilità del coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro di candidarsi a sindaco: tra i primi ad accoglierla Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, “braccio operativo” sul territorio dello stesso Salvini. (c. a.)

