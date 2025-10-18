Skip to main content

18/10/2025
l’endorsement

Reggio, Durigon dice sì a Cannizzaro: «E’ il nome più rappresentativo nel centrodestra»

Il leader della Lega commenta la disponibilità alla candidatura a sindaco manifestata dal deputato di Forza Italia. «Vediamo come evolverà la situazione»

Pubblicato il: 18/10/2025 – 15:00
LAMEZIA TERME «La disponibilità dell’amico e collega Francesco Cannizzaro su Reggio Calabria, è un’ulteriore dimostrazione del suo attaccamento alla sua città ed alla sua regione, ed accoglie il mio apprezzamento, in virtù anche del rapporto personale maturato oramai da diversi anni e che quotidianamente in Parlamento si è sempre di più consolidato». Lo afferma Claudio Durigon, sottosegretario del Governo Meloni e vicesegretario federale della Lega. «Nei mesi futuri – prosegue Durigon – vedremo l’evolversi della situazione politica, ma senza dubbio alcuno, qualora dovesse decidere di scendere in campo, è il nome più rappresentativo che il centrodestra possa esprimere per un reale riscatto di Reggio dai demagoghi della sinistra». Per Durigon il grande risultato del centrodestra in Calabria e a Reggio, anzitutto di Forza Italia come primo partito e della Lega subito dopo (che ha raggiunto il 15% risultato storico per il nostro partito) ha evidenziato una volontà di cambiamento dei cittadini e l’approvazione dei grandi investimenti messi in campo da questo Governo e dal ministro Salvini per la Calabria».

