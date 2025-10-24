Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Maltempo

Vento forte sulla Calabria, alberi caduti ma nessun ferito

Maggiormente colpite le province di Cosenza e Catanzaro

Pubblicato il: 24/10/2025 – 11:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Vento forte sulla Calabria, alberi caduti ma nessun ferito

Un vento forte, con raffiche che in alcuni casi hanno superato anche i 100 chilometri orari, ha sferzato nella notte la Calabria, in particolare le province di Cosenza e Catanzaro. Alcuni alberi sono stati sradicati e spezzati e sono stati divelti alcuni cartelloni pubblicitari. A Cosenza il vento ha anche divelto il tetto di un’abitazione. A Catanzaro, il vento ha spezzato un albero posto di fianco alla Basilica dell’Immacolata nel pieno centro cittadino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco ma nessun danno alle persone viene segnalato. Stamani le condizioni meteo sono in miglioramento ed anche il vento è rientrato nella norma. 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
cosenza e catanzaro vento forte
MALTEMPO CALABRIA
Rilevanti
Vento forte sulla Calabria
vento in calabria
Categorie collegate
Catanzaro
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x