Catanzaro, sfida al Palermo di Pippo Inzaghi: vietato sbagliare – PROBABILI FORMAZIONI

stasera al “ceravolo”

CATANZARO Serata di fuoco al “Ceravolo”, dove il Catanzaro alle 19.30 ospita il Palermo di Pippo Inzaghi, seconda forza del campionato e una delle candidate alla promozione diretta. I giallorossi arrivano all’appuntamento in una situazione delicata: solo sei punti conquistati e ancora nessuna vittoria, dopo il ko di Padova che ha lasciato il segno. Alberto Aquilani (che, al di là delle rassicurazioni del ds Polito, sa di giocarsi tanto del suo futuro), alla vigilia, ha parlato con lucidità e orgoglio, riconoscendo il momento difficile ma ribadendo fiducia nel gruppo. Il tecnico ha spiegato che serviranno cambiamenti, sia tattici che di uomini, per ritrovare equilibrio e solidità. Ha chiesto ai suoi di affrontare la gara con determinazione e maggiore capacità di soffrire, sottolineando quanto finora sia mancata la gestione delle fasi più complesse del match. Contro un Palermo lanciatissimo e ricco di qualità, il Catanzaro dovrà trovare dentro di sé la spinta per reagire e invertire la rotta. In dubbio Bettella, ancora alle prese con un fastidio all’anca, mentre saranno sicuramente assenti Frosinini, Di Francesco e Pompetti. Aquilani, pur ammettendo di non potersi dire “sereno”, si è definito ottimista: conosce le difficoltà del momento ma continua a credere nella forza della squadra. Al “Ceravolo” servirà una prova di carattere per trasformare la delusione in ripartenza e provare finalmente a rompere il digiuno di vittorie. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-1 2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Cisse; Pandolfi. All.: Aquilani

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi

Foto Us Catanzaro

