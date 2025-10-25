Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:54
tragedia sfiorata

Esplosione in casa, 70enne gravemente ustionato a Lamezia Terme

L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una deflagrazione causata da una fuga di gas. Trasferito d’urgenza al Centro grandi ustioni di Catania

Pubblicato il: 25/10/2025 – 18:19
LAMEZIA TERME Un 70enne è rimasto gravemente ustionato oggi a causa di un’esplosione avvenuta nel suo appartamento in seguito ad una fuga di gas. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, in via Saverio D’Ippolito. Sul posto è giunto personale del 118, i vigili del fuoco e agenti della Polizia che indagano sulle cause. Secondo quanto si è appreso, a causa della gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Catania.

