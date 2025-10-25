Succurro: «Il mio impegno resta a San Giovanni in Fiore»

l’annuncio

SAN GIOVANNI IN FIORE Un bagno di folla ha accolto Rosaria Succurro a San Giovanni in Fiore nella serata di ringraziamento organizzata dopo la sua elezione a consigliera regionale della Calabria. Centinaia di persone si sono ritrovate nel cuore della città per salutare la sindaca, accolta da un lungo applauso e in un’atmosfera di entusiasmo popolare. Succurro, visibilmente emozionata, ha ringraziato i cittadini per la fiducia e ha ribadito la volontà di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità. «Il mio impegno resta comunque qui, accanto alla mia gente» ha detto, annunciando l’intenzione di proseguire il programma amministrativo per almeno altri cinque anni, con l’obiettivo di completare i progetti avviati insieme alla propria maggioranza e di fare di San Giovanni in Fiore la capitale del turismo montano nel Mezzogiorno. Le sue parole sono state accolte da una piazza attenta e partecipe, illuminata dai fuochi d’artificio che hanno scandito l’inizio della festa. Dopo il discorso di Succurro, la serata è proseguita con il concerto degli Imama, la giovane band rock originaria di San Giovanni in Fiore e del comprensorio, vincitrice del prestigioso Premio Mia Martini nella categoria “Nuove Proposte per l’Europa”. La loro esibizione è stata molto gradita. Si è trattato di un evento dal forte valore politico e umano, in cui la sindaca — ora anche consigliera regionale — ha scelto di condividere il nuovo traguardo con la sua città e confermato il suo legame con le proprie radici. In vista delle elezioni comunali della prossima primavera, San Giovanni in Fiore vive un clima di grande affetto verso la sua prima cittadina, che anche in questa occasione ha mostrato di essere nel cuore della comunità locale e ha ribadito che, per lei, San Giovanni in Fiore resta prioritaria.