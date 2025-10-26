Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’evento

Bergarè 2025, gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live

Lo spirito del progetto: valorizzare il Bergamotto come simbolo di un territorio che sa unire tradizione e futuro

Pubblicato il: 26/10/2025 – 10:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Bergarè 2025, gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live

REGGIO CALABRIA Ultima giornata di Bergarè 2025, la manifestazione dedicata al Bergamotto di Reggio Calabria che anche quest’anno ha saputo unire imprese, istituzioni, scuole e cittadini in un racconto condiviso fatto di cultura, sapori e creatività. Dalle 10:00, il Castello Aragonese ospiterà ancora la mostra “Nel mondo del Bergamotto” curata dall’Accademia di Belle Arti e al progetto laboratoriale realizzato dagli studenti del Liceo “Campanella – Preti – Frangipane” realizzati in collaborazione con la Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze, con un flusso continuo di visitatori e curiosi. In Piazza Castello, dalle 10:00 alle 24:00, spazio al Villaggio di Bergarè e all’area Street Food, che accompagneranno le ultime esibizioni dello Stretto Buskers Festival e l’ultimo appuntamento con il Bergarè Show Cooking, affidato agli chef e pasticceri di Le NasseLa Cascina 1899Palma d’OroDeliceFragomeni e Taverna. Dalle 19:00 musica e divertimento con il DJ set “Anema e Core” di Antonio Venanzi e Paulcam, in attesa del concerto di Augusto Favaloro e i Rubacuori (ore 21:00) che chiuderà gli show della quarta edizione di Bergarè tra ritmo e partecipazione. Una chiusura che rinnova lo spirito del progetto: valorizzare il Bergamotto come simbolo di un territorio che sa unire tradizione e futuro.

Argomenti
bergamotto di reggio calabria
bergarè reggio calabria
Importanti
Reggio Calabria
Categorie collegate
Cultura e spettacoli
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x