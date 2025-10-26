Skip to main content

26/10/2025
elezioni interne

Conte confermato presidente del M5S

L’ex premier prende l’89,3% dei voti. «Avanti tutti insieme a testa alta»

Pubblicato il: 26/10/2025 – 20:28
Giuseppe Conte è stato confermato come presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti favorevoli. Ad annunciarlo sui social è lo stesso partito: «Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle?” Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367». «Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!» ha commentato il leader del M5S.

