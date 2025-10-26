Cosenza calcio, sfida al Potenza ancora tra pochi intimi – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

COSENZA Venerdì scorso, il Comune di Cosenza ha ospitato la presentazione del progetto di riqualificazione del “San Vito-Marulla”, un intervento volto a rendere lo stadio più moderno e funzionale. All’evento ha partecipato il direttore generale del Cosenza Calcio Salvatore Gualtieri, mentre era assente il presidente onorario Eugenio Guarascio, in rotta da tempo con il sindaco Franz Caruso. Il confronto ha messo in evidenza la necessità di interventi strutturali su un impianto che rappresenta il cuore dell’attività sportiva cittadina, pur in un contesto di tensioni tra club e amministrazione. Da questo punto di vista Caruso ha detto chiaramente che è pronto in futuro a concedere l’utilizzo dell’impianto ad altre squadre cosentine. Una dichiarazione forte che apre alla possibilità di nuovi scenari futuri, in contrasto con l’attuale società.

Oggi, intanto, il Cosenza torna a calcare l’erba del San Vito-Marulla per affrontare il Potenza alle 14.30 nella undicesima giornata di campionato. Dopo il ko casalingo contro l’Atalanta Under 23 e il pari esterno contro il Sorrento, i Lupi cercheranno di tornare al successo per non perdere troppo terreno dalla vetta della classifica, sempre che l’obiettivo del club (i dubbi sono legittimi) sia quello di puntare al ritorno in B. Ancora una volta, però, l’impianto cosentino sarà vuoto o quasi, per la protesta delle curve e della città intera contro il club. In vista del match contro i lucani, decimi in graduatoria a 13 punti, Buscè dovrebbe affidarsi alla linea titolare, con Garritano e Caporale in campo fin dal primo minuto, dopo la panchina della scorsa settimana. In attacco, spazio a Mazzocchi visto che l’ultimo arrivato dal mercato degli svincolati, Beretta, non è ancora al top della forma. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè

POTENZA (4-3-3): Alastra; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Petrungaro, Selleri, D’Auria. All.: De Giorgio

