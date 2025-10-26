Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

facciamo i conti

Manovra, 7,5 miliardi di tagli: ecco i ministeri più colpiti

Sforbiciata da 2,14 miliardi nel 2026, 2,09 nel 2027 e 2,8 nel 2028

Pubblicato il: 26/10/2025 – 9:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Manovra, 7,5 miliardi di tagli: ecco i ministeri più colpiti

ROMA «La legge di bilancio 2026 ha messo in conto 7,5 miliardi di tagli alle spese e agli investimenti dei ministeri: 2,14 miliardi nel 2026, 2,09 nel 2027 e 2,8 nel 2028. A dare il buon esempio è direttamente il ministro dell’Economia Giorgetti (…). A via XX Settembre dovranno rinunciare a 456 milioni il prossimo anno, a 459 milioni nel 2027 e a ben 1,33 miliardi nel 2028» si legge su La Stampa. «I tagli più pesanti colpiscono Infrastrutture e trasporti: Matteo Salvini dovrà infatti fare a meno di 524,9 milioni di euro, alle sue spalle il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica guidato da Gilberto Pichetto Fratin (-376,7 milioni di euro), quindi il ministero dell’Istruzione (-141 milioni il primo anno, e poi -225 nel 2027 e -253 nel 2028) ed il ministero delle Imprese e del Made in Italy (-120,9 milioni di euro). Nel bilancio del Mef solo nel 2026 alle politiche economico-finanziarie e di bilancio e alla tutela della finanza pubblica vengono tolti 259,7 milioni, di questi oltre 186 riguardano la voce “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”. (…) Poi sempre nel bilancio del Mef spiccano i 48,2 milioni tolti agli interventi per pubbliche calamità che diventano 23,7 nel 2027 e ben 90 nel 2028».
«L’anno prossimo Salvini dovrà invece fare a meno di 328 milioni destinati a infrastrutture pubbliche e logistica, compresi 150 milioni alla voce edilizia statale ed interventi speciali per le pubbliche calamità, e a 180 milioni a bilancio per gli interventi sul fronte della mobilità e dello sviluppo dei sistemi di trasporto, con la voce “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» che ne perde 71,6 penalizzando così le nuove metropolitane di Roma, Milano e Napoli”», continua La Stampa. «Al Mase Pichetto Fratin sul 2026 perderà 135 milioni di euro destinati a tutela e gestione delle risorse idriche, 79,4 milioni per i piani di miglioramento della qualità dell’aria e 133,4 milioni alla voce «energia e diversificazione delle fonti energetiche».(…) Il ministero delle Imprese l’anno prossimo dovrà rinunciare a 86 milioni destinati a politiche industriali, competitività made in Italy e gestione delle crisi di impresa, il ministero dell’Agricoltura ne avrà 66,6 in meno per finanziare le politiche competitive e la qualità delle varie produzioni, il ministero della Salute ne perderà più di 75 per gli interventi nel campo della tutela della salute, 63,8 il Turismo che dovrà risparmiare sulla promozione e la valorizzazione strategica dell’offerta turistica. (…) I tagli al ministero dell’Istruzione andranno invece a colpire proprio l’edilizia scolastica e gli interventi per la sicurezza nelle scuole, capitolo di bilancio che perde 98,5 milioni di euro nel 2026, 179,8 nel 2027 e 196,5 nel 2028. Da ultimo la Cultura che alla voce «tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche» nel 2026 dovrà rinunciare a 77,9 milioni che diventano poi 168,8 nel 2028».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Giancarlo Giorgetti
manovra bilancio
MATTEO SALVINI
ministro giorgetti
pichetto fratin
tagli manovra bilanci
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x