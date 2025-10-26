Skip to main content

Ponti 2026: le date, le festività e le migliori idee per viaggi brevi

Tante occasioni “ghiotte” da cogliere per i vacanzieri italiani

Pubblicato il: 26/10/2025 – 14:18
ROMA Occhi sul calendario e calcolatrice alla mano. Gli amanti dei viaggi pianificano le prossime pause relax e nel 2026 le occasioni non mancheranno.

Calendario completo dei ponti e festività del 2026

5–6 aprile Pasqua e Pasquetta 2 giorni
25–26 aprile Festa della Liberazione Weekend classico
1–3 maggio Festa dei Lavoratori 3 giorni
30 maggio – 2 giugno Festa della Repubblica 4 giorni
15–16 agosto Ferragosto Weekend classico
5–8 dicembre Festa dell’Immacolata 4 giorni
25–27 dicembre Natale e Santo Stefano 3 giorni
31 dicembre – 3 gennaio 2027 Capodanno 4 giorni

Viaggiare in Calabria

Insomma tante occasioni “ghiotte” da cogliere per i vacanzieri italiani. E allora perché non approfittarne per soggiornare e visitare la Calabria? Nei primi otto mesi del 2025 la Calabria ha registrato il miglior risultato turistico degli ultimi cinque anni. I dati ufficiali dello studio “Instant Tourism” sono stati presentati – nelle scorse settimane – al Ttg di Rimini. Nel periodo gennaio‑agosto 2025, il sistema ricettivo calabrese mostra una dinamica complessivamente espansiva, pur con differenziazioni tra le due principali tipologie. Gli esercizi alberghieri totalizzano 1.118.192 arrivi e 5.242.755 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni. Rispetto allo stesso periodo del 2024 si evidenzia un incremento degli arrivi (+4,1%) e delle presenze (+1,7%), a conferma di un consolidamento del comparto. 

