Ponti 2026: le date, le festività e le migliori idee per viaggi brevi

ROMA Occhi sul calendario e calcolatrice alla mano. Gli amanti dei viaggi pianificano le prossime pause relax e nel 2026 le occasioni non mancheranno.

Calendario completo dei ponti e festività del 2026

5–6 aprile Pasqua e Pasquetta 2 giorni

25–26 aprile Festa della Liberazione Weekend classico

1–3 maggio Festa dei Lavoratori 3 giorni

30 maggio – 2 giugno Festa della Repubblica 4 giorni

15–16 agosto Ferragosto Weekend classico

5–8 dicembre Festa dell’Immacolata 4 giorni

25–27 dicembre Natale e Santo Stefano 3 giorni

31 dicembre – 3 gennaio 2027 Capodanno 4 giorni

Viaggiare in Calabria

Insomma tante occasioni “ghiotte” da cogliere per i vacanzieri italiani. E allora perché non approfittarne per soggiornare e visitare la Calabria? Nei primi otto mesi del 2025 la Calabria ha registrato il miglior risultato turistico degli ultimi cinque anni. I dati ufficiali dello studio “Instant Tourism” sono stati presentati – nelle scorse settimane – al Ttg di Rimini. Nel periodo gennaio‑agosto 2025, il sistema ricettivo calabrese mostra una dinamica complessivamente espansiva, pur con differenziazioni tra le due principali tipologie. Gli esercizi alberghieri totalizzano 1.118.192 arrivi e 5.242.755 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni. Rispetto allo stesso periodo del 2024 si evidenzia un incremento degli arrivi (+4,1%) e delle presenze (+1,7%), a conferma di un consolidamento del comparto.

