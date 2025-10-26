Reggina, buona la prima in campionato per Torrisi. Ko amaro per la Vibonese

serie d

La Reggina ritrova il sorriso e i tre punti. Con la prima vittoria in campionato sotto la guida di Ivan Torrisi, subentrato a Trocini, gli amaranto tornano a vedere la luce dopo settimane difficili. Una partita intensa, giocata con coraggio e personalità, che segna (almeno questo è l’augurio) l’inizio del nuovo corso tecnico. Il gol decisivo porta la firma di Adriano Montalto, che al 36’ finalizza un’azione costruita con intelligenza sulla corsia mancina: Distratto innesca Di Grazia, cross preciso di Porcino e deviazione vincente del numero 9, puntuale sotto porta. Il vantaggio galvanizza la Reggina, che poco dopo beneficia anche dell’espulsione diretta di Viglianisi, lasciando i padroni di casa in dieci. Nella ripresa la squadra di Torrisi cerca il raddoppio, spinta da un Mungo ispirato e da un Di Grazia sempre nel vivo dell’azione. Tuttavia, qualche errore di troppo e l’espulsione ingenua di Blondett al 73’ complicano la gestione del finale. Con la parità numerica ristabilita, la Reggina è costretta a difendersi e a far scorrere il cronometro, mostrando però compattezza e spirito di sacrificio. Il triplice fischio regala finalmente la prima gioia in campionato al nuovo allenatore, che può guardare con ottimismo alle prossime sfide. Una vittoria di carattere, conquistata con sofferenza.

Vibonese, ko amaro a Torre Annunziata

La Vibonese esce sconfitta dalla trasferta contro il Savoia e deve cedere il primato in classifica, nonostante una prova nel complesso positiva. La squadra rossoblù si presenta in avanti con il tandem Musy- Balla. La gara si rivela equilibrata e piacevole, con occasioni da entrambe le parti. I padroni di casa, però, si fanno preferire nel primo tempo, creando almeno tre nitide palle gol, due delle quali sui piedi dell’ex Favetta. Nel finale di frazione, un lampo rossoblù: Musy sfiora il vantaggio su un cross dalla sinistra. Nella ripresa la Vibonese prova a prendere in mano il gioco, ma la fortuna non sorride: Marafini manca di poco la deviazione vincente e un gol di Di Gilio viene annullato per fuorigioco. A spegnere le speranze calabresi è Meola, che nel finale firma l’1-0 per il Savoia. Si ferma così a quattro la serie positiva dei rossoblù, che però possono ripartire da una prestazione solida e coraggiosa.

Vigor, la Gelbison passa al D’Ippolito

La Vigor Lamezia cade di misura contro una Gelbison compatta e cinica, capace di sfruttare al meglio l’unica vera disattenzione biancoverde. Nonostante il buon approccio e alcune occasioni create, alla squadra di Mancini è mancata la precisione nell’ultimo passaggio per scardinare una difesa rossoblù sempre attenta. Nel primo tempo Mascari e Guerrisi provano a dare vivacità sulla sinistra, ma il vantaggio ospite arriva al 39’ con Russo, abile a sorprendere la retroguardia di casa e battere Ianni in uscita. Nella ripresa la Vigor tenta la reazione, ma gli infortuni costringono il tecnico a rivedere l’assetto e le energie calano nel finale. L’occasione più ghiotta capita a Tandara, ma il portiere campano chiude bene lo specchio. Sconfitta amara per la Vigor, che avrebbe meritato almeno il pari per intensità e spirito.

Sambiase sconfitto dall’Athletic Club Palermo

Il Sambiase esce battuto dall’impegno contro l’Athletic Club Palermo, cedendo per 2-0 in trasferta. Nonostante un avvio promettente, con Haberkon già al primo minuto a un passo dal gol, la squadra giallorossa non è riuscita a concretizzare le occasioni e ha dovuto assistere alla supremazia dei padroni di casa. Il primo tempo ha visto il Sambiase spesso in difficoltà nel contenere le avanzate dei nerorosa, capaci di sbloccare il match con una conclusione potente di Maurino al 33’. Nella ripresa, la squadra di mister Lio ha provato a reagire con l’ingresso di Francisco, ma il Palermo ha raddoppiato quasi subito con Bova, chiudendo di fatto la partita. Il Sambiase resta ora con il compito di ritrovare continuità e lucidità offensiva in vista dei prossimi impegni, cercando di capitalizzare meglio le occasioni create.

La classifica delle calabresi

La classifica del girone I della serie D vede ora in vetta l’Igea Virtus con 18 punti. La Vibonese è quarta a quota 15. Sesto il Sambiase con 13 punti, la Reggina è decima con 11 punti. 12esima la Vigor (10).

Foto Reggina

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato