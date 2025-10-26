Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:20
tennis

Sinner batte Zverev e trionfa a Vienna

L’altoatesino sconfigge in tre set il tedesco e conquista il 22° titolo

Pubblicato il: 26/10/2025 – 19:20
Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell’ultimo atto della manifestazione, l’azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta. Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. Per l’altoatesino è anche il secondo trionfo a Vienna, dove ha conquistato il trofeo anche nel 2023.

