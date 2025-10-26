Tris del Cosenza al Marulla, Ricciardi-Mazzocchi firmano la vittoria contro il Potenza

serie c

COSENZA Torna a vincere il Cosenza di mister Buscè. I lupi non sbagliano al Marulla e rifilano un netto 3-0 al Potenza, raggiungendo i 19 punti al 4° posto, in attesa della partita della Casertana. Partita in equilibrio per i primi minuti, con i rossoblù che vanno vicini al gol con Garritano e Mazzocchi, ma sono costretti al primo cambio al 24′. Ferrara esce per infortunio e al suo posto entra D’Orazio. Passano 10 minuti e arriva il gol che sblocca la partita con Ricciardi su assist di Mazzocchi. Nella ripresa dentro Florenzi al posto di Achour, ma è ancora Ricciardi che al 60′ trova il raddoppio sul solito assist di Mazzocchi. Il Potenza chiede il FSV ma l’arbitro conferma il gol. Sette minuti dopo Ricciardi restituisce il favore a Mazzocchi che chiude la partita sul 3-0. Nel finale i lupi controllano la partita e portano a casa i 3 punti. Un risultato netto che consente agli uomini di mister Buscè di salire a 19 punti in 11 partite.

