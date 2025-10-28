Castrovillari, al via procedure stabilizzazione Tis. Rosa: accolta la nostra richiesta

lavoro

CASTROVILLARI “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Castrovillari, e in particolare al Sindaco ed alla Responsabile del Settore Risorse Umane, la Dottoressa Sonia Lo Sardo, per il celere e positivo riscontro alla nostra nota dello scorso 20 ottobre”. Lo scrive Riccardo Rosa, neo consigliere regionale di Noi Moderati. “Apprendo con grande soddisfazione – sostiene Rosa – che l’Ente ha formalmente dato seguito alla nostra richiesta, attivando la procedura di stabilizzazione per i tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga (TIS), ai sensi della legge n. 56/1987. L’avvenuto caricamento sulla piattaforma informatica delle richieste di avviamento a selezione, come comunicatoci, rappresenta un passo avanti concreto e fondamentale per questi lavoratori e per le loro famiglie. Questo atto dimostra una sensibilità e un’attenzione significative, confermando l’importanza del dialogo istituzionale costruttivo”.

