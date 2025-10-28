Skip to main content

la decisione shock

Terremoto al Comune di Crotone: si è dimesso il sindaco Vincenzo Voce

Il primo cittadino: «Mi scuso con il consigliere Ioppoli e la città, non ci sono giustificazioni di sorta»

Pubblicato il: 28/10/2025 – 15:23
CROTONE «Non è mia intenzione alimentare polemiche dopo quanto accaduto ieri sera né cercare giustificazioni di sorta. Esprimo pubblicamente le mie più sincere scuse al consigliere Ioppoli e alla città. Ma quando solo le parole non bastano occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni. Auspico che questo gesto restituisca un clima di serenità politico – amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno». Lo scrive il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Questa mattina il consigliere comunale Ioppoli aveva denunciato un’aggressione ai suoi danni da parte di Voce. (redazione@corrierecal.it)

