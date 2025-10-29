Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:58
Maltempo, forti piogge in arrivo: allerta gialla anche in Calabria

Previsti fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Pubblicato il: 29/10/2025 – 17:58
Dalla serata di oggi precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all’Emilia-Romagna. In mattina le piogge si estenderanno a Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri e Sicilia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile che avverte come i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata domani allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia. 

