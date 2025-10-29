Mancuso: «L’importante non è il singolo ma il lavoro di squadra. Ci sono le condizioni per fare bene»

la regione che verrà

CATANZARO «E’ la terza proclamazione in poco meno di sei anni, siamo per la verità un po’ abituati, sono ovviamente contento per la riconferma. Speriamo di poter continuare l’ottimo lavoro fatto in questi anni con il presidente Occhiuto e la maggioranza». Lo ha detto il presidente uscente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, commissario della Lega, parlando con i giornalisti dopo la sua proclamazione a consigliere regionale al Tribunale di Catanzaro. «Speriamo – ha proseguito Mancuso – che la nostra Regione finalmente possa spiccare quel volo che tutti auspichiamo. Abbiamo i numeri per lavorare bene, per smentire certe narrazioni di regione ultima d’Europa, per sfruttare tutte le opportunità che la Calabria offre. Insomma, tante cose positive che in questa legislatura, sotto la guida del governatore Occhiuto, penso che potremmo portare avanti».

«Le posizioni individuali vanno inserite in un lavoro di gruppo»

Per quanto riguarda il suo futuro e quello della Lega negli assetti politici e istituzionali della Regione, ecco cosa ha sostenuto Mancuso: «Non è importante ciò che farà Filippo Mancuso. Importante è cosa farà la maggioranza in questa legislatura. Penso che le posizioni individuali vadano inserite sempre in un lavoro di gruppo, in un lavoro di tutta la maggioranza, che è orientata a proseguire l’ottimo lavoro già iniziato. Lo stesso – ha proseguito Mancuso – vale per la Lega. La Lega ha avuto una buona affermazione, pur avendo ottenuto un seggio in meno ha preso circa 7.500 voti in più rispetto al 2021, al 9,40%, un punto e mezzo e forse più della media nazionale. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Certo, siamo un partito che magari non trascina consensi per vecchie dietrologie, però è sotto gli occhi di tutti anche il grande lavoro che è stato impostato dal ministro Salvini sulla Statale 106, sull’elettrificazione delle ferrovie, sulla Traversale delle Serre, per non parlare del Ponte». (c. a.)

