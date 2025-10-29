Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:54
lo scontro

Ponte, l’ira di Meloni: ennesima invasione, non ci fermiamo

La premier critica aspramente la decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto

Pubblicato il: 29/10/2025 – 20:54
ROMA “La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni subito dopo la sentenza della Corte dei Conti che ha di fatto bocciato la delibera sul Ponte sullo Stretto.

