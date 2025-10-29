“Un Calabrese prestato all’Italia”: a Roma l’omaggio a Misasi

il valore della memoria

ROMA “Un Calabrese prestato all’Italia” è il titolo della relazione che terrà lo storico Agostino Giovagnoli Professore emerito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore giovedì 30 ottobre alle ore 17 presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati in occasione della commemorazione dell’onorevole Riccardo Misasi a venticinque anni dalla scomparsa. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interverranno oltre al professore Giovagnoli, curatore del volume degli atti parlamentari e dei discorsi politici di Misasi, anche gli ex onorevoli Mariapia Garavaglia e Calogero Mannino in un dibattito moderato dal giornalista Marco Damilano che ripercorrerà la biografia, umana, politica e spirituale di uno dei protagonisti della vita politica dell’Italia repubblicana dagli anni ’50 fino al 2000 anno della sua prematura morte. Esponente della corrente di Base della Democrazia Cristiana, il cosentino Riccardo Misasi a 26 anni fu eletto in Parlamento del 1958 dove rimase fino al 1994 e ricoprì molti incarichi rilevanti nel partito e nel governo in particolare come ministro della Pubblica Istruzione, del Commercio con l’estero e del Mezzogiorno. All’inizio della commemorazione, dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Fontana e Anna Ascani, Presidente e Vicepresidente della Camera dei deputati, ci sarà un ricordo di Maurizio Misasi figlio dell’ex-ministro e presidente della Fondazione “Riccardo Misasi”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato