Catanzaro, riapre l’Aula Rossa di Palazzo De Nobili. La politica cittadina torna a “casa” – FOTO

CATANZARO La politica di Catanzaro torna a casa… A Palazzo De Nobili è stata inaugurata la nuova aula destinata ad accogliere Consiglio comunale del capoluogo. L’“Aula Rossa”, com’è stata da tempo ribattezzata, aveva subìto nel 2018 il crollo di una parte del controsoffitto e danni notevoli agli arredi ed è stata quindi oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione e riqualificazione. In particolare, si tratta di un insieme di opere strutturali, architettoniche e impiantistiche: la revisione e il ripristino del solaio di copertura; il restyling dell’ambiente interno con il rifacimento del controsoffitto; una nuova pavimentazione; un nuovo rivestimento alle pareti; la sostituzione degli infissi e il rinnovo degli arredi; il rifacimento dell’impianto di climatizzazione concepito per ottimizzare i consumi; la realizzazione di un impianto fotovoltaico; l’installazione di un nuovo sistema di amplificazione e votazione; gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’intervento di recupero complessivo dell’Aula Rossa è costato circa 900 mila euro. All’inaugurazione sono interventi il sindaco Nicola Fiorita, il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco e il prefetto Castrese De Rosa. Presenti tanti altri rappresentanti istituzionali del territorio.

Finisce dunque la “peregrinazione” del Consiglio comunale di Catanzaro, negli ultimi 7 anni e mezzo “costretto” prima a chiedere ospitalità alla Provincia e poi ad adattarsi in una sala di Palazzo De Nobili destinata ad altri scopi. «Dopo oltre 7 anni – ha detto Bosco – finalmente è arrivato questo giorno, Catanzaro e il Consiglio comunale si riappropriano della massima rappresentazione democratica. E saremo subito operativi, con il prossimo Consiglio comunale che faremo qui. L’obiettivo è comunque dare una sempre maggiore fruizione a quest’aula, mettendola a disposizione di tutti i cittadini». Per Fiorita «questa non è semplicemente un’aula, ma un pezzo del patrimonio politico e istituzionale della città, direi del suo Dna, un luogo impregnato di storia, dei sogni, della rappresentanza di interessi e un luogo che ci ricorda come dobbiamo intendere la politica, lo sforzo di far prevalere le proprie idee nel rispetto di quelle degli altri. Se saremo all’altezza di questa impostazione, quest’aula ci aiuterà a saper parlare al cuore della città e a saperla ascoltare». A intervenire poi, portando anche i saluti del presidente della Regione Occhiuto e del presidente uscente del Consiglio regionale Mancuso, Marco Polimeni, neo consigliere regionale e consigliere comunale (tra l’altro era lui il presidente del Consiglio comunale all’epoca del crollo): «E’ una giornata importante per recuperare uno spazio democratico finalizzato al bene della città». Infine, il messaggio del prefetto De Rosa, che ha invitato la politica catanzarese a «non concentrarsi solo sulle liti ma a lavorare per l’interesse generale e per l’ascolto dei bisogni dei cittadini». (a. c.)

