Dulbecco, le aperture dell’Azienda dopo il presidio di Usb e Cgil

la trattativa

CATANZARO Nella giornata di ieri l’assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” si è trasformata, dopo oltre due ore di intensa discussione, in un presidio spontaneo sotto la sede della Direzione aziendale in via Vinicio Cortese a Catanzaro.

Il presidio ha ottenuto di essere ricevuto dal direttore amministrativo, dott. Antonio Mantella, a cui sono state riportate le principali rivendicazioni sindacali emerse durante l’assemblea, in particolare su: DEP (Differenziali Economici di Professionalità) 2024, riconoscimento dei buoni pasto e istituto della vestizione/svestizione per tutto il personale dell’azienda.

Durante l’incontro, il direttore amministrativo, anche a seguito della forte partecipazione dei lavoratori, ha confermato i seguenti impegni formali: sui Dep 2024: la graduatoria verrà pubblicata entro la giornata di domani, 30 ottobre 2025. Inoltre, è già stato predisposto il bando per i DEP 2025, che sarà pubblicato entro il mese di novembre, così da garantire la possibilità di effettuare le Progressioni orizzontali anche per il 2025; a proposito dei buoni pasto l’Azienda si è impegnata al pagamento di tutti gli arretrati 2024 e 2025 entro il mese di novembre (gli arretrati e i futuri buoni pasto verranno erogati tramite applicazione elettronica, utilizzabile anche nei supermercati, con un valore unitario di €5,16 e senza alcuna detrazione) infine su vestizione/svestizione – in attesa della pronuncia degli organi di controllo competenti in merito ai fondi da cui attingere – l’Azienda ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dai lavoratori di ridurre al minimo le differenze tra il personale ex Mater Domini e ex Pugliese-Ciaccio, impegnandosi a consentire, in via temporanea in attesa della pronuncia degli organo di controllo, ai lavoratori di quest’ultimo presidio di recuperare il tempo di vestizione come ore lavorative.

Le sigle sindacali USB Pubblico Impiego e FP Cgil della AOU Dulbecco esprimono, in una nota congiunta, “soddisfazione per i risultati ottenuti grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e vigileranno attentamente affinché tutti gli impegni assunti dall’Amministrazione vengano rispettati nei tempi e nei modi concordati”.