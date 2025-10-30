Litigano per un’auto parcheggiata sulla pista ciclabile, 66enne accoltellato a Crotone

il ferimento

CROTONE Un uomo è stato accoltellato nella tarda mattinata a Crotone in una zona centrale della città. Secondo le prime ricostruzioni, due persone avrebbero iniziato a litigare per via di un’auto parcheggiata sul percorso della pista ciclabile. Dopo le fasi iniziali del litigio, uno dei due contendenti ha sferrato una coltellata all’altro ferendolo alla schiena. L’uomo, di 66 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo alcuni passanti, attirati dalle urla, avevano allertato il 112. Sul posto è giunta in pochi minuti una Volante dalla vicina questura. Gli agenti hanno individuato e fermato l’aggressore che ora viene interrogato dalla Polizia. (Agi)

