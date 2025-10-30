Volontariato: Avis Calabria, rinnovata la Consulta Giovani

i nomi

COSENZA Le nuove generazioni al centro del mondo dell’associazionismo e del volontariato al servizio della comunità. Con questo spirito l’Avis Calabria ha rinnovato la Consulta Giovani regionale. Nel corso del loro primo incontro i nuovi componenti si sono riuniti a Caraffa di Catanzaro per definire gli obiettivi futuri e il loro piano di lavoro per il nuovo mandato 2025-2029. “Sono stati creati – è scritto in un comunicato – tre gruppi di lavoro che si divideranno i compiti in base alle idee da sviluppare e alle competenze personali di ognuno che riguarderanno l’area comunicazione, quella dell’ufficio stampa e della pianificazione delle attività”. Fanno parte della Consulta: Marta Mancuso (Avis comunale Soveria Mannelli-Cz); Loris Mastroianni (Avis comunale Gizzeria-Cz); Roberta Voci (Avis comunale Soverato-Cz);Benedetta Fazzari (Avis comunale Lamezia Terme-Cz); Samuele Mirabelli (Avis comunale Sorbo San Basile-Cz); Matteo Runco (Avis comunale Lago-Cs); Antonio Coscarella (Avis comunale Lago-Cs); Francesco Coscarella (Avis comunale Lago-Cs); Gilberto Fialà (Avis comunale Cosenza-Cs); Gregorio Ferraro (Avis comunale Acri-Cs); Francesco Malara (Avis comunale Reggio Calabria- Rc); Fabio D’Elia (Avis comunale Scilla-Rc); Carmela La Rocca (Avis comunale Reggio Calabria-Rc); Santina Santambrogio (Avis comunale Reggio Calabria-Rc); Gianluca Nucera (Avis comunale Reggio Calabria-Rc); Nicola Polistina (Avis comunale Vibo Valentia- Vv); Giulia Mio (Avis comunale Vibo Valentia-Vv). “La guida e la coordinazione del gruppo – è scritto ancora nel comunicato – sono state affidate a Marta Mancuso, coordinatrice uscente per la Consulta Giovani provinciale di Catanzaro. Ad affiancarla Matteo Runco, coordinatore uscente per la Consulta Giovani provinciale di Cosenza. I due avevano già collaborato in passato avendo militato insieme tra le fila del Servizio civile, tema che hanno a cuore e sul quale vogliono investire sin da subito. Per quanto riguarda le proposte per i delegati alla Consulta Nazionale di Avis Giovani la scelta è ricaduta su Antonio Coscarella da Cosenza, Loris Mastroianni da Catanzaro, coordinatore uscente della Consulta Giovani regionale e Fabio D’Elia, coordinatore uscente della Consulta Giovani provinciale di Reggio Calabria e referente incaricato tra i delegati. Supplente Nicola Polistina, coordinatore della Consulta Giovani provinciale di Vibo Valentia. Come un padre con i propri figli il tutto si è svolto sotto la cura del riconfermato presidente regionale Franco Rizzuti, che ha donato ai ragazzi parole di fiducia e motivazione ma soprattutto di sostegno da parte di Avis Calabria. Tra gli obiettivi futuri ci sarà una maggiore collaborazione con le Università calabresi, luoghi di incontro e scambio tra giovani e l’inserimento della Consulta nel contesto del Servizio civile universale di Avis, durante il quale la Formazione è fondamentale non solo per contribuire alla crescita dei ragazzi come cittadini, ma anche per far conoscere la realtà di Avis a nuovi volontari e magari futuri dirigenti dell’associazione, nella speranza che sposino la causa del servizio alla comunità”.