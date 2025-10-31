Controlli dei Carabinieri a Catanzaro: quattro denunciati, sanzioni per oltre 6.000 euro

i controlli

CATANZARO I carabinieri della compagnia di Catanzaro, supportati da militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, in particolare nell’area sud del capoluogo. Centinaia le persone e i veicoli controllati, elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada per oltre 6.000 euro; 4 le persone denunciate per reati vari all’Autorità giudiziaria e diverse segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Delle 4 persone denunciate, in particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, una è stata trovata in possesso di alcune piante di marijuana, per altre due persone è stata riscontrata la violazione al foglio di via obbligatorio dal Comune di Catanzaro emesso dal Questore e, infine, per un altro uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è scattata la denuncia per evasione. I controlli effettuati testimoniano l’impegno dell’Arma dei Carabinieri per salvaguardare la sicurezza pubblica e promuovere il rispetto della legalità.

