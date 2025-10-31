Cosenza, comitati in campo contro il nuovo ospedale a Rende

la protesta

COSENZA I comitati cosentini si oppongono alla costruzione del nuovo ospedale del capoluogo bruzio a Rende. Il Comitato di Piazza Riforma, che unisce imprenditori, commercianti e cittadini anche di via Rivocati e Corso Umberto, annuncia che parteciperà al consiglio comunale di Cosenza convocato per il prossimo 5 novembre. «A tutte le forze politiche presenti – si legge in una nota – chiediamo di non dividersi e di difendere il rilancio dell’ospedale dell’Annunziata che può coesistere con il Policlinico universitario. L’area sud della città deve essere rilanciata e difesa. Siamo lontani da ogni forma di campanilismo ed esclusivamente interessati alla valorizzazione di Cosenza e delle sue potenzialità. Così come chiediamo attenzione si legge – per la nostra zona che è strategica per l’intera città». In campo anche il comitato “No scippo”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato