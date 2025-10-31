Reggina, domenica al “Granillo” è già sfida da dentro o fuori

le calabresi di d

Domenica 2 novembre torna in campo la Serie D e, con essa, le quattro calabresi impegnate nella decima giornata di campionato. Sarà un turno particolarmente importante, soprattutto per Reggina e Vibonese, entrambe chiamate a dare risposte dopo settimane di emozioni contrastanti.

Reggina-Igea Virtus: sfida da dentro o fuori al “Granillo”

Al “Granillo” (calcio d’inizio alle ore 15) la Reggina affronta l’Igea Virtus capolista, in un match che potrebbe rappresentare la vera svolta della stagione amaranto. Gli uomini di mister Torrisi, reduci dal primo successo della sua gestione sul campo della Sancataldese, sono a caccia di continuità e vogliono accorciare il gap di sette punti che li separa dalla vetta. Vincere significherebbe non solo rilanciare le ambizioni di promozione in serie C, ma anche confermare i progressi mentali e tattici mostrati nell’ultima uscita. L’Igea Virtus, dal canto suo, arriva in Calabria con l’intenzione di difendere il primato e continuare il proprio percorso positivo.

Vibonese, occasione per riprendersi il primo posto

Alle 14.30 scenderà in campo la Vibonese, che al “Luigi Razza” ospiterà il Ragusa, penultimo in classifica. Dopo il ko contro il Savoia che è costato la vetta, la formazione rossoblù vuole immediatamente ripartire sfruttando un turno sulla carta favorevole. I tre punti sono l’obiettivo obbligato per rimettersi in corsa e approfittare di un eventuale passo falso della capolista a Reggio Calabria.

Sambiase e Vigor Lamezia cercano continuità

Sempre alle 14.30 toccherà anche a Sambiase e Vigor Lamezia.

Il Sambiase, settimo con 13 punti, riceve la Sancataldese (8 punti), reduce proprio dalla sconfitta interna contro la Reggina. Una gara che i giallorossi puntano a vincere per consolidare la propria posizione nella parte medio-alta della classifica. Trasferta invece per la Vigor Lamezia di mister Mancini, impegnata sul campo del Castrumfavara, avanti di un solo punto (11 contro 10). I biancoverdi vanno a caccia di un risultato positivo che possa dare slancio a una stagione finora altalenante. (redazione@corrierecal.it)

Foto Reggina 1914

