Scuolabus precipita in un torrente, cinque feriti

l’incidente

Sono cinque i feriti di un incidente avvenuto in Valtellina, dove uno scuolabus che trasportava 9 studenti verso Bormio è uscito di strada e precipitato per alcuni metri finendo nel torrente Frodolfo. Quattro minorenni sono rimasti feriti lievemente e portati all’ospedale Morelli di Sondalo. Non è in pericolo di vita, ma sono più complesse le condizioni dell’autista 39enne che potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

