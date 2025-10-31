Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:50
l’incidente

Scuolabus precipita in un torrente, cinque feriti

A bordo 9 studenti, 4 di loro portati in ospedale

Pubblicato il: 31/10/2025 – 16:25
Sono cinque i feriti di un incidente avvenuto in Valtellina, dove uno scuolabus che trasportava 9 studenti verso Bormio è uscito di strada e precipitato per alcuni metri finendo nel torrente Frodolfo. Quattro minorenni sono rimasti feriti lievemente e portati all’ospedale Morelli di Sondalo. Non è in pericolo di vita, ma sono più complesse le condizioni dell’autista 39enne che potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

Nazionale
Ultime
