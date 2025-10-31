Si legge in: 1 minuto
Sparo di Capodanno, condannato Pozzolo
Per il deputato un anno e tre mesi con pena sospesa
Pubblicato il: 31/10/2025 – 18:26
Il deputato vercellese Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa. La sentenza del Tribunale di Biella per lo sparo della notte di Capodanno 2024 a Rosazza è arrivata questa sera. L’accusa aveva chiesto un anno e mezzo, il giudice ha ritenuto l’imputato colpevole del porto illegale di arma da fuoco – una mini pistola North American Arms – ma lo ha assolto dall’accusa relativa al porto di munizionamento a espansione, «perché il fatto non sussiste». «E’ stata sgretolata un’altra parte delle accuse che erano state montate dai media», ha detto Pozzolo all’uscita dal tribunale.
