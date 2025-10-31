Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:55
Taverna, nascondeva in casa 50 grammi di marijuana: arrestato

Si tratta di un giovane di Sorbo San Basile (CZ), già noto alle Forze di Polizia

Pubblicato il: 31/10/2025 – 9:01
CATANZARO I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Taverna (CZ), impegnati in attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nell’area della Presila Catanzarese, hanno tratto in arresto un giovane di Sorbo San Basile (CZ), già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di una perquisizione operata presso una pertinenza dell’abitazione del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultati all’interno di un contenitore in plastica, circa 50 grammi di marijuana. Oltre alla sostanza, è stato sequestrato anche del materiale verosimilmente utilizzato per confezionare le dosi, destinate ad essere smerciate sul mercato illegale. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

