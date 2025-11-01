Cosenza calcio tra campo (oggi la sfida all’Altamura) e caso stadio “Marulla” che ritorna

casa rossoblù

COSENZA Tra la concentrazione per una trasferta delicata e il ritorno di una questione mai chiusa, il Cosenza vive ore di doppia tensione: quella sportiva del match di oggi alle 14.30 sul campo del Team Altamura e quella istituzionale che ruota attorno alla concessione del “San Vito-Gigi Marulla”. Due fronti diversi ma entrambi centrali per comprendere il momento dei rossoblù.

Sul piano sportivo, la squadra di Antonio Buscè arriva con fiducia alla sfida in terra pugliese dopo il convincente successo sul Potenza, un segnale di maturità per un gruppo che sta trovando sempre di più, nonostante le difficoltà ambientali, identità e compattezza. «Affrontiamo una squadra in salute – ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa – ma siamo sereni di testa, abbiamo entusiasmo e la forza del gruppo ha sempre fatto la differenza». Parole misurate, quelle di Buscè, che ha voluto tenere alta la concentrazione, ribadendo come «la testa debba restare libera da situazioni che non ci interessano».

A proposito di uomini, l’allenatore ha chiarito che in difesa «non ci sono grossi problemi», nonostante il piccolo infortunio della scorsa settimana di Ferrara e la certezza rappresentata da capitan D’Orazio, mentre in attacco ha speso elogi per Achour, «che sta alzando l’asticella», e per Mazzocchi, protagonista di «un campionato eccezionale, sempre generoso anche nel lavoro sporco», in attesa del recupero pieno di Beretta. La cattiva notizia riguarda l’assenza di Ricciardi (influenzato), in assoluto il migliore dei Lupi nelle ultime uscite. Probabile il ritorno dal primo minuto di Florenzi per spingere un Cosenza che cerca punti e conferme in un torneo che lo stesso Buscè ha definito «equilibrato, in cui ogni partita può riservare sorprese». Anche se il tecnico considera le tre di testa Catania, Salernitana e Benevento favorite assolute per la promozione diretta.

Fuori dal campo, invece, torna a farsi sentire il rumore della politica e delle tensioni cittadine legate anche al “Marulla”. Il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca hanno annunciato di aver chiesto nuove verifiche tecniche e legali sulla concessione dello stadio al club di Eugenio Guarascio, deliberata nell’estate 2023. Una mossa che riapre ufficialmente il dossier e fotografa, se ce ne fosse ancora bisogno, il clima di distanza e rottura tra la società e la piazza. «Il rapporto tra la tifoseria e la dirigenza – hanno spiegato – non è più solo una questione sportiva, ma un problema sociale che riguarda l’intera comunità cosentina». Parole pesanti, che lasciano intravedere scenari imprevedibili: una volta completate le relazioni degli uffici, la vicenda approderà in Consiglio comunale per una discussione pubblica sulle prossime mosse.

Così, mentre Buscè prova a tenere il gruppo concentrato solo sul campo, la città si prepara a un’altra partita, quella più complessa e simbolica, che si gioca intorno al futuro dello stadio e all’identità stessa del Cosenza calcio. (f.v.)

Le probabili formazioni di Team Altamura e Cosenza

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Viola; Lepore, Silletti, Zazza; Grande, Nazzaro, Dipinto, Mogentale; Rosafio, Simone, Curcio. All.: Mangia

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Achour, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè

Foto Cosenza calcio

