Festival d’Autunno, annullato lo spettacolo di Giorgio Panariello

salta l’evento

«Il Festival d’Autunno comunica con profondo dispiacere che lo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani…”, originariamente previsto per lunedì 3 novembre è stato annullato dalla produzione dell’artista per ragioni non imputabili in alcun modo alla nostra organizzazione». Così in una nota gli organizzatori del Festival, che aggiungono che le procedure di rimborso per tutti i biglietti acquistati saranno avviate da martedì 4 novembre e prevedono che il biglietto sia rimborsato interamente facendone richiesta su Ticketone/rimborsi entro il 3 dicembre. Solo chi ha acquistato direttamente nella segreteria del Festival, dovrà recarsi da lunedì 3 a sabato 8 novembre nella sede del Festival per il rimborso integrale. Gli orari disponibili sono 15:30-19:30 – martedì e giovedì anche di mattina ore 10-13. «Il Festival d’Autunno si scusa profondamente per il disagio e la delusione arrecati da questo annullamento indipendente dalla nostra volontà e ringrazia il pubblico per la comprensione».

