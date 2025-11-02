Autonomia, la Lega torna in pressing. Forza Italia “frena”

riforme e tensioni

ROMA Il pressing della Lega sull’autonomia differenziata. Secondo quanto scrive “Repubblica”, il Carroccio, rappresentato soprattutto dal ministro Calderoli e dal governatore Veneto Zaia, sta chiedendo alla premier Meloni di incardinare in Cdm, subito dopo le Regionali, le intese fuori dai Lep, a favore delle quattro Regioni che hanno chiesto di sbloccarle, e cioè Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. La sollecitazione sarebbe ripartita dopo che la maggioranza di centrodestra ha portato a casa la riforma della giustizia e quindi la Lega di Matteo Salvini a questo punto vuole rilanciare la sua “legge bandiera”. Secondo “Repubblica” le bozze del ministero degli Affari regionali sono già pronte ma in realtà la strada non è in discesa, perché «va ancora convinto un pezzo di Forza Italia che, con il vicesegretario Roberto Occhiuto in testa, schiaccia sul freno, chiedendo che prima degli accordi sulle competenze non Lep (Protezione civile, previdenza complementare, professioni) vengano stanziati i soldi per i livelli essenziali di prestazione. Come dire: prima i quattrini per le regioni, anche del Sud, poi le intese per chi vuole». La Lega si affiderebbe comunque a una promessa di Giorgia Meloni di dare le intese sulle autonomie dopo le Regionali. (redazione@corrierecal.it)

