Oltre 250 mila i visitatori nei musei statali in occasione della “Domenica al museo”
L’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese
ROMA Sono stati oltre 250 mila gli ingressi nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente in occasione della #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Di seguito si riportano i primi dati provvisori fin qui pervenuti. Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 16.445; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 13.750; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 13.173; Reggia di Caserta 12.771; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 12.736; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 12.645; Musei Reali di Torino 9.417; Palazzo Reale di Napoli 7.390; Galleria dell’Accademia di Firenze 7.080; Castel Sant’Angelo 6.519; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.238; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 4.873; Villae – Villa d’Este 4.675; Museo archeologico nazionale di Napoli 4.300; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 4.097; Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte 3.872; Terme di Caracalla 3.730; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 3.704; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 3.115; Complesso monumentale della Pilotta 3.066; Parco archeologico di Ercolano 2.808; Museo storico del Castello di Miramare 2.765; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.650; Certosa di San Martino 2.647; Castello Svevo di Bari 2.582; Villae – Villa Adriana 2.542; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 2.510; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 2.503; Palazzo Ducale di Mantova 2.338; Palazzo Farnese di Caprarola 2.227; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 2.212; Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.165; Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea 2.058; Galleria Borghese 1.940; Museo archeologico nazionale del Melfese Massimo Pallottino e Castello svevo di Melfi 1.915; Castel del Monte 1.843; Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 1.837; Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.826; Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa 1.780; Museo archeologico di Venezia 1.775; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1.752; Castello Scaligero di Sirmione 1.457; Anfiteatro campano – Santa Maria Capua Vetere 1.344; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.260; Pinacoteca nazionale di Bologna 1.252; Museo delle Civiltà 1.160; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.044; Museo nazionale di Villa Pisani – Stra 1.022; Museo di Palazzo Grimani 999; Museo archeologico nazionale di Taranto 953; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 890; Galleria nazionale dell’Umbria 853; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 802; Casa Museo Hendrik Christian Andersen 800; Palazzo Carignano 798; Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola 662; Castello di Torrechiara 634; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 630; Musei nazionali di Genova – Palazzo Spinola di Genova 590; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 565; Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto 534; Castello Svevo di Trani 533; Castello Piccolomini – Collezione Torlonia 448; Museo d’Arte Sacra della Marsica 448; Museo archeologico nazionale di Aquileia 433; Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova 432; Museo d’Arte Orientale Venezia 429; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio di Pozzuoli 391; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma 366. A questi dati si aggiungono i 19.173 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 6.451 ingressi ai Giardini di Boboli delle Gallerie degli Uffizi. Ingresso gratuito anche il prossimo martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.